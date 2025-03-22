Иноагентов после окончания СВО ждет амнистия: справедливо ли это

виталий панов

После ВОВ провели амнистию для бандеровцев,полицаев,и прочей нечести.Чем иноагенты отличаются от бандеровцев,полицаев? Ни чем.Они находились на службе у враждебных государств,за что получали не плохой гонорар.СССР тоже проявил прощение,и что из этого вышло?Трудно представить вся эта нечесть,в место того чтобы им запретить въезд в Россию бессрочно,они вернутся в Россию и снова займут места экспертов на ТВ,или другие лакомые места! Приедет Пугалкин со старухой Шапокляк,как ни в чём не бывало займут свою нишу в шоу бизнесе.Для чего наши бойцы защищали Родину? Для того чтобы эта сволочь вернулась,и все либералы будут довольны.Ни какого прощения им нет.На верху от них ждут раскаивания,они скажут,чтобы вернуться к кормушке.Только искреннего признания народ не услышит!Как Песков окрестил этот сброд?-испуганные "патриоты"?готовые за грош продать Россию!Чтобы проводить амнистию по прощению предателей,проведите референдум.Вот тогда точно услышите мнение народа!За поливании грязью ВС РФ,фейками о России,им прощения быть не должно.Не нравится жить в России,убежали в Европу-там и оставайтесь!