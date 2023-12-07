Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю

Сенаторы не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США, следует из трансляции, которую вел канал C-Span.
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