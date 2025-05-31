Пушилин: военные РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР

Российские военные перерезают пути снабжения Вооружённых сил Украины на нескольких участках в Донецкой народной республике, несмотря на переброску дополнительных резервов ВСУ на «наиболее уязвимые» для него направления, заявил Денис Пушилин.
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