Удивительные правила России: что удивляет иностранцев в нашей стране Елена ГалицкаяРоссия — страна с богатой культурой и традициями, многие из которых могут показаться удивительными и даже загадочными для иностранцев.
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