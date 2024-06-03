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Удивительные правила России: что удивляет иностранцев в нашей стране

Удивительные правила России: что удивляет иностранцев в нашей стране

Удивительные правила России: что удивляет иностранцев в нашей стране Елена ГалицкаяРоссия — страна с богатой культурой и традициями, многие из которых могут показаться удивительными и даже загадочными для иностранцев.

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