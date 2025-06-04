Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Южная группировка авиаударом с Су-34 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Юг» авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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