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ЭХО РАЙОНА

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Пассажиры оценят работу водителей автобусов в Рязанском с помощью QR-кодов

В столичных автобусах и электробусах, включая те, что курсируют в Рязанском, начали размещать новые стикеры с QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут оценить, насколько хорошо водители управляют транспортом.

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