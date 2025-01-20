Трамп поручил организовать для него разговор с Путиным после инаугурации

Одной из тем разговоров может быть обсуждение личной встречи Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с российским лидером Владимиром Путиным в первые дни после инаугурации.
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