В Петербурге взыскали более миллиона рублей в пользу владелицы пострадавшего автомобиля

Из-за сброса льда и снега с жилого дома Приставы помогли автоледи получить компенсацию за материальный ущерб, причиненный её автомобилю в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.