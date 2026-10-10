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Zero Hedge

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US Envoys Meet With Ukrainian Officials Over 'Unified Proposal'; Zelensky Decries Trump's 'Unfair, Dishonest' Deal With Putin

US Envoys Meet With Ukrainian Officials Over 'Unified Proposal'; Zelensky Decries Trump's 'Unfair, Dishonest' Deal With Putin

US Envoys Meet With Ukrainian Officials Over 'Unified Proposal'; Zelensky Decries Trump's 'Unfair, Dishonest' Deal With Putin Update (2000ET): We can only imagine how cold those discussions were when the Ukrainian officials heard about Trump's deal with Putin for the release of diesel stocks to the world.

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