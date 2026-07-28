Талантище!17-летний вундеркинд из Казахстана Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси». Он отличился уже на 6-й минуте в товарищеской игре против «Вестерн Сидней Уондерерс» — мгновенно убежал от защитников и вонзил мяч в сетку!Сатпаев согласился на переход в «Челси» еще в феврале 2025-го, но оформил трансфер и дебютировал за клуб только сейчас.