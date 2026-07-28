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Казах забил за «Челси»: что надо знать о самородке Сатпаеве — свежем трансфере в Лондон из «Кайрата»

Казах забил за «Челси»: что надо знать о самородке Сатпаеве — свежем трансфере в Лондон из «Кайрата»

Талантище!17-летний вундеркинд из Казахстана Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси». Он отличился уже на 6-й минуте в товарищеской игре против «Вестерн Сидней Уондерерс» — мгновенно убежал от защитников и вонзил мяч в сетку!Сатпаев согласился на переход в «Челси» еще в феврале 2025-го, но оформил трансфер и дебютировал за клуб только сейчас.

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