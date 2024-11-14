США пригрозили ответить России на присутствие военных из КНДР в Курской области

Администрация президента США Джо Байдена готова ответить России политическими решения на якобы участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области.
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