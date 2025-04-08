Популярность Абхазии и Катара на праздники в мае среди россиян выросла в четыре раза

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на майские праздники и рассказали, что серьёзнее всего вырос интерес российских туристов к Абхазии: на начало мая уже оформлено в четыре раза больше заказов, чем в 2024-м.