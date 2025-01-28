Трамп поделился планами по судьбе нелегалов на южной границе Ирэн ОрлонскаяНа встрече с республиканскими конгрессменами президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях властей страны в отношении нелегальных мигрантов.
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