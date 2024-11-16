Зеленский удивился заявлению СНБО о необходимости мобилизовать еще 160 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко о необходимость призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще 160 тысяч человек.
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