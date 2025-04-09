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Филипп Киркоров побил рекорды среди звезд по заработку за 2024 год

Филипп Киркоров побил рекорды среди звезд по заработку за 2024 год

Стали известны данные по заработкам компаний звезд за 2024 год.«КP.ru» сообщает, что хорошие показатели по выручке за прошлый год были у певицы Анны ASTI.

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