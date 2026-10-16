Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на второй день саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, вышла к журналистам в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского и главы Евросовета Антониу Кошты и пообещала не снимать с России ни одной санкции.