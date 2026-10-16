Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на второй день саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, вышла к журналистам в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского и главы Евросовета Антониу Кошты и пообещала не снимать с России ни одной санкции.
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« Страшная интрига! Под Зеленским зашатался трон: близкие люди готовят сюрприз. » Так , что ЗЕ пусть о себе больше думает, а не о санкциях против России.