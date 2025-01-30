Трамп заявил о приостановке выделения $50 млн на "презервативы для ХАМАС"

Соединенные Штаты приостановили выделение $50 млн на закупку презервативов для радикального палестинского движения ХАМАС, которое якобы применяло их при изготовлении бомб, заявил президент США Дональд Трамп.
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