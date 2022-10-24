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Силуанов объяснил, почему Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Силуанов объяснил, почему Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Министерство финансов РФ не намерено полностью уходить от привязки к доллару. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, отметив, что многие российские экспортные товары - биржевые, что означает долларовые котировки на уровне мирового рынка.

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