В Новой Каховке взорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России" Владимира Малова

Подрыв автомобиля секретаря "ЕР" в Херсонской области расценили как теракт против мирного населения.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил о подрыве автомобиля секретаря отделения "Единой России" Владимира Малова.
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