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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В команде Дональда Трампа назвали Зеленского классическим диктатором

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно установил свою диктатуру на Украине. Об этом американский журналист Такер Карслон, неформально входящий в команду президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом.

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Eduard
Клоун-диктатор,это что-то новенькое!
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