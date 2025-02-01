Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно установил свою диктатуру на Украине. Об этом американский журналист Такер Карслон, неформально входящий в команду президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом.
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