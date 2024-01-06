Компания Scout озвучила сроки выхода на рынок возрождённых моделей

Под брендом Scout в 60-80-е годы прошлого века International Harvester Scout выпускала внедорожники и пикапы, а в 2021 году Volkswagen приобрел компанию Navistar и вместе с ней — права на исторический бренд.
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