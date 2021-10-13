Лукашенко предписал запрашивать характеристики с предыдущего места работы

Александр Лукашенко 12 октября подписал декрет № 6, которым вносятся изменения в декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».
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