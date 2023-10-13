Силовики пришли с обысками к адвокатам Навального

Отмечается, что следственные мероприятия проходят по делу об участии в экстремистском сообществеРуководитель юридического отдела команды оппозиционера Алексея Навального* Вячеслав Гимади и соратник политика Иван Жданов сообщили в соцсети X (Twitter), что у адвокатов, которые раньше защищали интересы Навального, проводятся обыски.