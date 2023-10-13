Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Что- то не торопятся, получившие гражданство РФ, служить в армии РФ, это касается мигрантов. Жёсткости не хватает наш...Посол Израиля в Р...
  • Светлана Грушкина
    Противно смотреть на бездействие гос думы. Надоели эти Урганты, Ревы, Галкины и тд. Когда уже слуги народа любить Рос...Иван Ургант назва...
  • Денис Замилов
    По младенцам какраз евреи специализируються один ТХЕНАЗ чего стоитА были ли дети? Ч...

Силовики пришли с обысками к адвокатам Навального

Силовики пришли с обысками к адвокатам Навального

Отмечается, что следственные мероприятия проходят по делу об участии в экстремистском сообществеРуководитель юридического отдела команды оппозиционера Алексея Навального* Вячеслав Гимади и соратник политика Иван Жданов сообщили в соцсети X (Twitter), что у адвокатов, которые раньше защищали интересы Навального, проводятся обыски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх