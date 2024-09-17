Врач-диетолог рассказала, какие йогурты лучше не есть

Йогурт как пробиотический продукт весьма полезен и вкусен, но есть много подводных камней. О том, почему не все йогурты одинаково полезны, «Известиям» рассказала во вторник, 17 сентября, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
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