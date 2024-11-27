РФ готова уже сейчас провести обмен 630 военнопленными с Украиной

МИД намерено начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов На брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к очередному обмену военнопленными с Украиной, охватывающему 630 человек с каждой стороны.
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