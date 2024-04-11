Game Pass Ultimate для геймеров из России стал в несколько раз дороже, а виновата во в...

Game Pass Ultimate для геймеров из России стал в несколько раз дороже, а виновата во всем Electronic ArtsВ сети появилась информация о том, что для геймеров из России цена подписки Game Pass Ultimate увеличилась в несколько разЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)