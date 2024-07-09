Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • movini
    Ага размечтались. Продаст он свою виллу в поддержку СВО, как же ждите.Общественники пре...
  • Юрий Зубрин
    Выгнать её к херам и конфисковать имущество ....Всякое ДЕРЬМО будет куражиться!Депутат Журавлёв ...
  • Татьяна Здоровцева
    Не найдётся!.... Это королевство кривых зеркал."Всё как обычно –...

Двум нижегородским фермерам присвоены почётные звания по указу Путина

Двум нижегородским фермерам присвоены почётные звания по указу Путина

Указ главы государства подписан 8 июля.Главам крестьянских хозяйств в Нижегородской области Хасылу Камалетдинову и Рустяму Сабитову присвоены звания почётных работников сельского хозяйства России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх