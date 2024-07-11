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Попова: в Балашихе закрыли предприятие, выпускавшее зараженную ботулизмом еду

Деятельность «Кухни на районе» приостановлена. Также закрыто предприятие, выпускающее продукцию, ставшую причиной вспышки ботулизма в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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