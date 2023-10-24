Ситуация на Крымском мосту 24 октября 2023: есть ли пробки на пунктах досмотра

На переправе продолжают действовать повышенные меры безопасности.На Крымском мосту с раннего утра 24 октября спокойная обстановка – на самой переправе не наблюдается проблем с движением, а возле пунктов досмотра автомобилей нет никаких очередей.
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