Вблизи побережья Аляски американские военные заметили самолёт ВКС России В воздушном пространстве вблизи побережья Аляски американские военные заметили самолет ВКС России.
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Вблизи побережья Аляски американские военные заметили самолёт ВКС России В воздушном пространстве вблизи побережья Аляски американские военные заметили самолет ВКС России.
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