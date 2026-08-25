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Аргументы и Факты

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Украинский тяжелоатлет отвернулся от флага РФ на чемпионате Европы

Украинский тяжелоатлет отвернулся от флага РФ на чемпионате Европы

Тяжелоатлет с Украины Иван Плоскиня демонстративно отвернулся от российского триколора во время исполнения государственного гимна России на церемонии награждения призеров чемпионата Европы среди атлетов до 15 и 17 лет в Приштине.

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