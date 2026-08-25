Украинский тяжелоатлет отвернулся от флага РФ на чемпионате Европы

Тяжелоатлет с Украины Иван Плоскиня демонстративно отвернулся от российского триколора во время исполнения государственного гимна России на церемонии награждения призеров чемпионата Европы среди атлетов до 15 и 17 лет в Приштине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии