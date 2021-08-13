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  • Наум Наумов
    По моему, ни одной. Если судить по тому, что никто никогда даже не пытался сформулировать, что такое коммунизм, конкр...Так был ли застой...
  • Алексей Смирнов
    По Вашему их много?Так был ли застой...
  • Наум Наумов
    Давайте уточним, про какую коммунистическую идею речь?Так был ли застой...

До 91 года человек человеку был друг. После 91 человек человеку волк! Новые времена, новые правила!

До 91 года человек человеку был друг. После 91 человек человеку волк! Новые времена, новые правила!

Когда я рассказываю про Советский Союз, то некоторые люди в комментариях пишут, что я просто скучаю по прошедшей молодости.

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Андрей Тимохин
РОМАН Молчанов
Тоскую по СССР ,оказался в совсем чуждой стране (((
Алексей Смирнов
Разделяй и властвуй.
Александр Семенов
Автор прав к сожалению...
Виталий Литвинов
Не понимаю, зачем скулить о том, что больше не вернётся. Да и было там не совсем так. как автор описывает. например национализм коренных народов советских республик, никак не назовёшь дружеским. Кто не был в Казахстане и республиках Ср Азии тот, конечно, не в курсе. Именно он и стал главным разрушителем СССР. Про приебалтику я вообще не говорю, фашизм там никогда не прекращался, он только затаился на время, а когда оно пришло он и расцвёл полным цветом. Да и бандеровщина на Западной Украине, даже не таилась, просто особо не высовывалась до поры.

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