До 91 года человек человеку был друг. После 91 человек человеку волк! Новые времена, новые правила!

ЮлияДо 91 года человек человеку был друг. После 91 человек человеку волк! Новые времена, новые правила! Когда я рассказываю про Советский Союз, то некоторые люди в комментариях пишут, что я просто скучаю по прошедшей молодости.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ТимохинРОМАН МолчановТоскую по СССР ,оказался в совсем чуждой стране (((Алексей СмирновРазделяй и властвуй.Александр СеменовАвтор прав к сожалению...ВЛВиталий ЛитвиновНе понимаю, зачем скулить о том, что больше не вернётся. Да и было там не совсем так. как автор описывает. например национализм коренных народов советских республик, никак не назовёшь дружеским. Кто не был в Казахстане и республиках Ср Азии тот, конечно, не в курсе. Именно он и стал главным разрушителем СССР. Про приебалтику я вообще не говорю, фашизм там никогда не прекращался, он только затаился на время, а когда оно пришло он и расцвёл полным цветом. Да и бандеровщина на Западной Украине, даже не таилась, просто особо не высовывалась до поры.Комментировать
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