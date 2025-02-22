Когда ты понимаешь динамику истории, или... параметры того, о чём Путин и Трамп будут договариваться

Может быть кому-то эти "поверхностные рассуждения" понравятся, но я, когда прочитал: "(Привет совкодрочерам)", понял что текст на "низком" уровне для отдельных категорий граждан. Начало переговоров это лишь "пролог" долгой работы по согласованию вариантов решения (без войны) проблемы Гарантий безопасности, о чём было заявлено США и НАТО в декабре 2021 года, пока ещё не было массированной атаки ВСУ на Донбасс 15-19 января 2022 года.

Трамп хочет обобрать остатки Украины до того как она вновь станет частью России. А также застолбить купленное пиндосами. Вот нас и обкладывают «морковками». А якобы кипящая агрессивностью и воняющая фашизмом Гейропа подгоняет. Мол, спешите, ватники. А то передумает. Вот и весь сказ. Поведемся - по усам потечет, а в рот не попадет.

Андрей Павлов

"Кто не хочет мира, тоже хорошо известно. Это Европа, Украина и "наиболее патриотическая часть российского политического спектра", как обтекаемо называют в журналах левоправых наследников 1993 года." Аффтар, поясните, кого вы подразумеваете под наследниками 1993го года? Тех, кто отстаивал Белый дом, или тех, кто его расстреливал? Последние со Штатами взасос целовались. Вы за мир? Сейчас мир может быть только по условиям Трампа, по ЛБС, с сохранением укровской логистики и выхода к морю. Зелинского сдадут, на его место посадят своего сукиного сына, и через несколько лет получим дежа вю. При этом все бумажки, которые будут подписаны, ничего не стоят. Прецедентов тьма. Ни денацификации, ни демилитаризации по факту, не по бумажкам, не будет.