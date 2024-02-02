Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Московские школьники смогут проходить математические курсы по индивидуальным программам в МЭШ Анастасия Ракова отметила, что Москва активно работает над улучшением качества образования и сотрудничает с различными организациями и компаниями для создания новых образовательных программ и материалов.
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