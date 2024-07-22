Более 20 улиц Краснодара остались без света из-за планового отключения

Без света остались жители Центрального и Фестивального микрорайонов. В списке отключенных улиц: Бабушкина, Тургенева, Красных партизан, Котовского, Фадеева, Гоголя, Демченко, Почтовая, Островского, Бородинская, Новый переулок, Атарбекова, Воровского, Гагарина, Красноармейская, Карасунская, Коммунаров, Горького, Шевченко, Фурманова.
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