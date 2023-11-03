Летевший из Якутска в Москву Boeing-737 вернулся из-за технической неисправности

На борту воздушного судна находилось 128 человек.Самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, совершавший полет из столицы республики в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
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