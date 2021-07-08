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ВСУ обстреляли из минометов два населенных пункта ЛНР

ВСУ обстреляли из минометов два населенных пункта ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли из минометов два населенных пункта в самопровозглашенной Луганской народной республике, подразделения Народной милиции (НМ) ЛНР открыли ответный огонь, сообщили в пятницу в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

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