ВСУ обстреляли из минометов два населенных пункта ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли из минометов два населенных пункта в самопровозглашенной Луганской народной республике, подразделения Народной милиции (НМ) ЛНР открыли ответный огонь, сообщили в пятницу в пресс-службе военного ведомства ЛНР.