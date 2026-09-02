Евгений Леонов отмечает 100 лет, его цитаты покоряют сердца

2 сентября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения актёра Евгения Леонова. Его герои подарили знаменитые цитаты для всех случаев жизни.
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