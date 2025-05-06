Мишустин подписал распоряжение о развитии микрорайона Шлаковый в Рязани

Речь идёт о проекте развития Шлакового микрорайона. Проект рассчитан на реализацию до 2038 года и предполагает создание жилья, общественных пространств, транспортной и социальной инфраструктуры, а также строительство новых школы, детского сада и поликлиники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии