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62ИНФО | Новости Рязани

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Мишустин подписал распоряжение о развитии микрорайона Шлаковый в Рязани

Мишустин подписал распоряжение о развитии микрорайона Шлаковый в Рязани

Речь идёт о проекте развития Шлакового микрорайона. Проект рассчитан на реализацию до 2038 года и предполагает создание жилья, общественных пространств, транспортной и социальной инфраструктуры, а также строительство новых школы, детского сада и поликлиники.

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