МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Он обвиняется по некоей уголовной статье.
Семья Зеленских начала готовить побег с Украины: супруга оказалась не так мудра
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Зелю уже 21 мая могли бы и "забрить" в ВСУ и куда-нибудь в окопы, где наши наседают. А «скумбрия по 8», ну что ж, ну спутала она "гривни" с "еврами"... А нет, с фунтами стерлингов. В Лондонах же гривны не в ходу́.
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12 час.
МЕ
Михаил Е
Гривна не входу, мова не в ходу, задницы в жовто-блакитний не красят... Похоже она там с целью подготовки лондонской АТО, а бедные лонДончане и не в курсе 😂
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6 час.
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