Семья Зеленских начала готовить побег с Украины: супруга оказалась не так мудра

НП

Наталья Павлова

Зелю уже 21 мая могли бы и "забрить" в ВСУ и куда-нибудь в окопы, где наши наседают. А «скумбрия по 8», ну что ж, ну спутала она "гривни" с "еврами"... А нет, с фунтами стерлингов. В Лондонах же гривны не в ходу́.