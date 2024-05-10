Китайский импорт и экспорт в апреле обнадежил инвесторов

Китайское таможенное управление в четверг опубликовало апрельскую статистику. Торговые показатели экспорта выросли в соответствии с ожиданиями, аналитиков а вот импорт значительно вышел за рамки прогнозов.
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