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«Легко уничтожаются дронами»: Эксперт утверждает, что командование ВСУ полностью пересмотрело тактику применения танков на поле боя

«Легко уничтожаются дронами»: Эксперт утверждает, что командование ВСУ полностью пересмотрело тактику применения танков на поле боя

Украинская армия стала меньше использовать танки на поле боя, предпочитая действовать пехотой. Причиной этого стали российские FPV-дроны, уничтожающие тяжелые бронированные машины, несмотря на существующую защиту.

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