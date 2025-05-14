«Легко уничтожаются дронами»: Эксперт утверждает, что командование ВСУ полностью пересмотрело тактику применения танков на поле боя

Украинская армия стала меньше использовать танки на поле боя, предпочитая действовать пехотой. Причиной этого стали российские FPV-дроны, уничтожающие тяжелые бронированные машины, несмотря на существующую защиту.
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