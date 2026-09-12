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Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий, а не английский

Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий, а не английский

В российских школах изучают самые разные иностранные языки — от испанского до китайского. Но лидер один — английский.

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Стэйси

У нас класс просто разделили по рядам, средний пополам и сказали левые - немецкий язык, правый ряд - английский. Я попала в английский. Выбора не было