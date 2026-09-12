Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий, а не английский

В российских школах изучают самые разные иностранные языки — от испанского до китайского. Но лидер один — английский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
У нас класс просто разделили по рядам, средний пополам и сказали левые - немецкий язык, правый ряд - английский. Я попала в английский. Выбора не было
Я в школе выбрал немецкий, потому что И.С.Бах говорил на нем.