Мексиканские парламентарии попросили о встрече с российскими коллегами

Депутат парламента от правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena Армандо Контрерас Кастильо заявил, что необходимо в ближайшее время организовать встречу с российскими коллегами из Государственной думы, сообщает РИА "Новости".
Депутат парламента от правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena Армандо Контрерас Кастильо заявил, что необходимо в ближайшее время организовать встречу с российскими коллегами из Государственной думы, сообщает РИА "Новости".
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