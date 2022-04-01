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Мексиканские парламентарии попросили о встрече с российскими коллегами

Мексиканские парламентарии попросили о встрече с российскими коллегами

Депутат парламента от правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena Армандо Контрерас Кастильо заявил, что необходимо в ближайшее время организовать встречу с российскими коллегами из Государственной думы, сообщает РИА "Новости".

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