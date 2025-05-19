Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал решение правительства о продлении действия лицензий на реализацию алкоголя

Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал решение правительства о продлении действия лицензий на реализацию алкоголяДепутат Госдумы о Краснодарского края Иван Демченко высказался в поддержку постановления, подписанного председателем Правительства Михаилом Мишустиным, которое позволяет на целый год продлить срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, включая сферу общественного питания.
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