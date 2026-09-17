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Царьград

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В России предложили учредить День пенсионера с денежной выплатой. Названа сумма

В России предложили учредить День пенсионера с денежной выплатой. Названа сумма

В России хотят ввести ежегодную премию для пенсионеров. Что известно о новой инициативе Госдумы.В России предложили учредить День пенсионера и привязать к нему ежегодную денежную выплату.

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