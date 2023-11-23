22 смешных фото из прошлого, которые многие хотели бы забыть

Фотография — это лучший способ сохранить воспоминания. Правда, с годами начинаешь понимать, что не все воспоминания стоило хранить… Эти люди отнеслись к таким снимкам с юмором, и даже поделились ими с другими.
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