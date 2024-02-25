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В Ленинградском зоопарке рассказали, как кормят медведицу Хаарчаану

Весь процесс обслуживания медведя происходит в специально оборудованном помещении. Многие посетители Ленинградского зоопарка часто задаются вопросами, как кормят белую медведицу Хаарчаану и вообще за ней следят.

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