В Ленинградском зоопарке рассказали, как кормят медведицу Хаарчаану

Весь процесс обслуживания медведя происходит в специально оборудованном помещении. Многие посетители Ленинградского зоопарка часто задаются вопросами, как кормят белую медведицу Хаарчаану и вообще за ней следят.
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