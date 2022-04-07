Бородавко о Непряевой: «Все сильные спортсмены характерные, у нее это проявляется в нотах поведения, поступках. Бывают определенные срывы, но она не капризная»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал о том, как олимпийская чемпионка Наталья Непряева воспринимала критику в свой адрес.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх