Юрий Ильинов «Приступили к ликвидации»: слова Путина об уничтожении окружённой группировки ВСУ под Курском взбесили укро-пропагандиста Российская армия готовится уничтожить две тысячи боевиков ВСУ в Курской области. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Российская армия готовится уничтожить две тысячи боевиков ВСУ в Курской области. Об этом президент... «Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около 2 тысяч. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – сказал Путин. https://vk.com/video-66772954_456258577 «Сейчас начнётся визг в Киеве: все будут кричать, что это не правда. А через два три месяца пробурчат, что это было так», – спрогнозировал политолог Сергей Марков. И действительно, заявление Путина повергло в истерику обозревателя украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. «Военный преступник, находящийся в розыске МУС, и по совместительству президент России Владимир Путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с… Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения… Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение? Садись, Вова – двойка», – истошно высказался Коваленко. ВКонтакте | ВКонтакте vk

Юрий Ильинов Четвёртая мировая война - перезагрузка человечества Австралийские танки M1A1 SA Abrams, которые передают на Украинский фронт Кризис капитализма и война Государственный долг США увеличился на 500 млрд долл. за три недели. Основные экспортные товары США – доллар и американский образ жизни (стандарт потребления, связанный с долларом). В ходе перепроизводства этого товара происходит кризис. Это обычное явление в капиталистической системе, основанной на ссудном, паразитическом проценте. Хозяева Штатов решали этот вопрос, сбрасывая кризис на остальной мир. В этом истоки всех трёх мировых войн, в ходе которых американцы «опустили» и разграбили большую часть Европы во главе с Германией, Японию и дважды Россию (1914 – 1920 и 1991 гг.). В конце XIX — XX вв. тогдашний коллективный Запад покорил и разделил на колонии и полуколонии (Китай, Османская империя) почти всю планету. Так как экспансию больше вести было нельзя, начался кризис. Молодые капиталистические хищники — Германия, Италия и Япония — претендовали на новый раздел колоний, сфер влияния, рынков сбыта товаров. Англосаксы смогли стравить русских и немцев. По итогам Первой мировой войны разграбили германский, мусульманский (Османская империя) и русский миры. Большая часть Европы была в руинах, её активно переформатировали. 1930-е годы – очередной кризис капитализма, Великая депрессия. США при помощи Британии создают два очага войны в Европе и Азии – Германия (плюс фашистская Италия) и Япония. Организована новая мировая бойня. Снова стравливают немцев с русскими. Но в этот раз во главе России-СССР стоял мудрый вождь – И. Сталин. Он не дал разрушить и ограбить Россию. Но англосаксы смогли разрушить Европу, часть Азии, ограбили Германию и Японию. А немцы и японцы разграбили Европу и Азию, их сокровища и немецкие передовые технологии достались американцам. США не смогли уничтожить главного конкурента – Россию с её альтернативным глобальным проектом. Поэтому началась Третья мировая война – т. н. «холодная война». В 80-е годы коллективный Запад во главе с США был на грани жесточайшего кризиса, развала и поражения. Однако Горбачёв и выродившаяся верхушка СССР сдают советский глобальный проект, советскую цивилизацию и социалистический лагерь. Запад разграбил Советский Союз, его огромные богатства. Включил РФ, постсоветские республики и страны Восточной Европы в систему капитализма, когда их ресурсы и рынки стали работать в интересах западной метрополии. Однако к концу 90-х начинается новый виток кризиса капитализма, долгового кризиса. Отсюда организация нападения на США (11 сентября 2001 г.) самими западными спецслужбами, вторжение в Афганистан и Ирак. Серия «цветных революций», восстаний, конфликтов. Арабская весна. Разрешение и грабеж Ливийской Джамахирии, которая была самым развитым государством Африки и имела свой большой проект по развитию Чёрного континента. Создание «Чёрного халифата» — ИГИЛ, война с ним. Разрушение Сирии и т. д.